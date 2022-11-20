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Барный стул Круз , красный глянец - фото 1Барный стул Круз , красный глянец - фото 2

Барный стул Круз , красный глянец

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770/980 мм
  • Высота спинки170 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина410 мм
  • Вес6.2 кг
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки12.25 кг

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