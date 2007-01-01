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Стул барный Louran с подушкой, белый - фото 1Стул барный Louran с подушкой, белый - фото 2Стул барный Louran с подушкой, белый - фото 3

Стул барный Louran с подушкой, белый

Артикул: CH-074-525
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Характеристики товара

Описание

Стильный и легкий барный стул Louran - это универсальный предмет мебели, который благодаря современному и минималистичному дизайну впишется в любой интерьер.

Дизайн и комфорт. Спинка состоит из вертикальных реек, что придает ей легкость и воздушность, при этом создавая интересный визуальный эффект и отличную вентиляцию. Конструкция сиденья предполагает легкий изгиб в области спины, обеспечивая удобство при сидении. Стул установлен на тонкие, но устойчивые ножки, которые придают ему легкость и современность. Выполнен в белом цвете, что делает его универсальным для различных пространств.

Материалы и конструкция. Спинка и сиденье стула выполнены из прочного пластика - износостойкого материала, который неприхотлив в уходе. Мягкая подушка изготовлена из ткани. Ножки металлические, имеют удобную подножку и специальные накладки для защиты пола от повреждений. Стул выдерживает большие нагрузки до 150 кг.

Область применения. Он идеально подойдет как для домашнего, так и для ресторанного использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки28.84 кг
  • Габариты упаковки для логистики620
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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