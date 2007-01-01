Характеристики товара
Описание
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ PLUS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - крашеное дерево. Функция основания: колёса. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 2
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 72см х 65см х 92см х 21кг, 0,43 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина700 мм
- Высота970 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес21 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
- Модификации стулаколесики
- Тип ножекколесное основание
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.43 м3
- Изделия стопируютсяНет