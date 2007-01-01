Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Enid, винно-красный - стиль и комфорт для вашего интерьера
Стул обеденный Enid в винно-красный цвете сочетает элегантность и удобство, создавая уютное место для отдыха и приёмов пищи. Этот кресло-стул с мягким сиденьем и подлокотниками обеспечивает высокий уровень комфорта и прекрасно подходит для использования в столовой, гостиной или рабочем кабинете.
Основные характеристики. Обивка из ткани рогожка добавляет текстурности и эстетики, придавая стулу современный и уютный вид. Мягкое сиденье и поддерживающая спинка позволяют комфортно сидеть продолжительное время, а подлокотники создают дополнительное удобство. Максимальная нагрузка стула составляет 150 кг, что подтверждает его надёжность и долговечность.
Практичность и функциональность. Enid оснащён поворотно-возвратным механизмом на 180°, который обеспечивает лёгкость движения и автоматическое возвращение стула в исходное положение. Это делает его не только удобным, но и практичным выбором для обеденной зоны.
Прекрасно сочетается с разными стилями интерьера, от современного до скандинавского.
Стул Enid — это идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, удобство и качество в каждой детали.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина630 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья505 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Вес упаковки19 кг
- Изделия стопируютсяНет