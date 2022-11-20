Фотография Стул BULL бежевый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул BULL бежевый

4.2
Оптовая цена
7 390 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул BULL бежевый
Стул BULL бежевый
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Стул BULL бежевый

4.2
7390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Упаковка:

  • 2 стула в 1 упаковке
  • Габариты - 50x86x15
  • Вес - 6.5 кг
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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина540 мм
  • МатериалБук, ткань
  • Цветбежевый

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