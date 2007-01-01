Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Фрезино бежевый велюр / белый, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Фрезино бежевый велюр / белый
10 оценок
7 790
Товар в корзине. Перейти
Деревянный стул Фрезино бежевый велюр / белый - фото 1Деревянный стул Фрезино бежевый велюр / белый - фото 2Деревянный стул Фрезино бежевый велюр / белый - фото 3Деревянный стул Фрезино бежевый велюр / белый - фото 4Деревянный стул Фрезино бежевый велюр / белый - фото 5Деревянный стул Фрезино бежевый велюр / белый - фото 6Деревянный стул Фрезино бежевый велюр / белый - фото 7

Деревянный стул Фрезино бежевый велюр / белый

Артикул: CH-081-714
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив бука; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - белый; Ширина - 46; Глубина - 52; Высота - 96; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес8 кг
  • Материалвелюр, массив бука
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасабук
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветбежевый, белый
  • Обивкавелюр
  • По конструкцииСтулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.39 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул С-16, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул С-16, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Стул С-16, с подлокотниками

44
Фотография товара Стул КАПРИ 25-3 полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 25-3 полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Стул КАПРИ 25-3 полубарный

30
Фотография товара Стул КАБРИОЛЬ 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 10, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул КАБРИОЛЬ 10

53
Фотография товара Стул КАПРИ 1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 1, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Стул КАПРИ 1

36
Распродажа
Фотография товара Барный стул Марк, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Марк, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69031
10 990 ₽

Барный стул Марк, желтый

68
Фотография товара Стул Slot, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Slot, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул Slot, бежевый

37
Фотография товара Стул Terras от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Terras, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Terras

83
Фотография товара Стул Лауро, патина серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лауро, патина серебро, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена

Стул Лауро, патина серебро

37
В наличии 1 шт.
Хит
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый

8
В наличии 12 шт.
4-й стул в подарок
Фотография товара Стул Роквелл, велюр Teddy 917, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл, велюр Teddy 917, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул Роквелл, велюр Teddy 917, ножки бук

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см

49
Хит
Фотография товара Универсальный чехол с принтом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Универсальный чехол с принтом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 480

Универсальный чехол с принтом

44
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20, произведённого компанией ChiedoCover
от1 500

Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20

8
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, клетка, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, клетка, 2см

30
Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, бежевый

31
Настоящее фото товара Каркас спинки Petek 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Каркас спинки Petek 1000

35
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31

Другие товары из раздела деревянные стулья

4-й стул в подарок
Фотография товара Стул Такер, серый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Стул Такер, серый деревянный

39
Фотография товара Стул Идальго классический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Идальго классический, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена

Стул Идальго классический

36
Фотография товара Стул Рейнир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рейнир, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул Рейнир

79
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул Кессел, шенилл серый, каркас массив-дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кессел, шенилл серый, каркас массив-дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена

Стул Кессел, шенилл серый, каркас массив-дуба

12
Фотография товара Стул Кессел, шенилл коричневый, каркас массив-дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кессел, шенилл коричневый, каркас массив-дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена

Стул Кессел, шенилл коричневый, каркас массив-дуба

8
Фотография товара Стул Акрюм, массив дуба, сиденье оранжевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Акрюм, массив дуба, сиденье оранжевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена

Стул Акрюм, массив дуба, сиденье оранжевая кожа

15
Фотография товара Стул барный Jarom bar 3, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Jarom bar 3, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена

Стул барный Jarom bar 3, коричневый

14
Настоящее фото товара Стул венский Эмбер, бук, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Стул венский Эмбер, бук

5
Фотография товара Деревянный стул Арлет ткань Tenerife stone / орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Арлет ткань Tenerife stone / орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Деревянный стул Арлет ткань Tenerife stone / орех

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Деревянный стул Амиата бежевый / слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Амиата бежевый / слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Деревянный стул Амиата бежевый / слоновая кость

14
В наличии 13 шт.

Товар в корзине

Деревянный стул Фрезино бежевый велюр / белый
Деревянный стул Фрезино бежевый велюр / белый
7 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см

49
Хит
Фотография товара Универсальный чехол с принтом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Универсальный чехол с принтом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 480

Универсальный чехол с принтом

44
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20, произведённого компанией ChiedoCover
от1 500

Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 40х20

8
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности