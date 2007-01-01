Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина520 мм
- Высота960 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес8 кг
- Материалвелюр, массив бука
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасабук
- Тип ножекс прямоугольным сечением
- Цветбежевый, белый
- Обивкавелюр
- По конструкцииСтулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки500 мм
- Объём упаковки0.39 м3
- Изделия стопируютсяНет