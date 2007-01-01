Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Yona пластиковый с подлокотниками зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Yona пластиковый с подлокотниками зелёный
10 оценок
4 490
Товар в корзине.
Стул Yona пластиковый с подлокотниками зелёный - фото 1Стул Yona пластиковый с подлокотниками зелёный - фото 2Стул Yona пластиковый с подлокотниками зелёный - фото 3Стул Yona пластиковый с подлокотниками зелёный - фото 4
NEW

Стул Yona пластиковый с подлокотниками зелёный

Артикул: CH-080-527
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Yona с подлокотниками — это удачное сочетание современного минимализма и винтажного шика. Характерный плетёный узор сиденья и спинки в бежевом оттенке отсылает к традиционным ротанговым стульям, но выполнен полностью из прочного пластика. Красный каркас подчёркивает тёплую, натуральную эстетику, делая стул уютным акцентом в любом интерьере. Подлокотники обеспечивают дополнительную поддержку и расслабленное положение рук, повышая комфорт при длительном сидении. Изогнутая форма спинки и сиденья подстраивается под тело, делая посадку удобной и естественной. Стул изготовлен из качественного пластика, который отличается прочностью, устойчивостью к влаге и простотой в уходе. Лёгкий вес делает его мобильным и удобным в использовании как дома, так и на открытом воздухе. Максимальная нагрузка до 120 кг подтверждает его надёжность. Yona с подлокотниками можно стопировать — стулья компактно складываются друг в друга. Это упрощает их хранение и транспортировку, особенно важно для кейтеринга, ресторанов, банкетных залов и мероприятий с большим количеством гостей. Стул идеально подойдёт для дома, кухни, сада и террасы, а также для кафе, учебных заведений, конференц-залов, выставок и форумов. Он одинаково уместен в уютной домашней обстановке и в профессиональной сфере, где ценятся стиль, удобство и функциональность. Стул Yona с подлокотниками — это элегантное решение для тех, кто ценит комфорт, долговечность и тёплый, гостеприимный стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес4.9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Модификации стулаподлокотники
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Вес упаковки6.40 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Габариты упаковки для логистики840
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

