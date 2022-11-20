Характеристики товара
Описание
Стул PULL имеет лаконичный и строгий дизайн. Металлический каркас имеет хромированное покрытие, устойчив к царапинам и другим незначительным повреждениям. Этот стул идеально подходит для применения в местах с большим потоком людей — в сферах образования, здравоохранения, торговли, ресторанного бизнеса. Удобны в хранении: вставляются друг в друга, занимают мало места. На каждом стуле предусмотрен специальный разделитель для исключения повреждений при хранении.
При заказе изделия можно выбрать один из двух вариантов исполнения каркаса и любой из 10ти цветов пластика
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина440 мм
- Глубина500 мм
- Вес4.7 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Страна изготовленияИталия