Характеристики товара
Описание
Название стула Clue отсылает к одному из самых изысканных итальянских пригородов, где сочетаются традиции и современность.Особенностью стула является его универсальность — он одинаково уместен как в минималистичном, так и в классическом интерьере. Благодаря нейтральным и благородным оттенкам велюра, стул легко вписывается в любую палитру и становится гармоничным акцентом в любом пространстве.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки8.90 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет