Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Clue, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Clue
7 оценок
6 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Clue - фото 1Стул Clue - фото 2Стул Clue - фото 3Стул Clue - фото 4Стул Clue - фото 5

Стул Clue

Артикул: CH-080-087
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, гобелен синие Совы
Фотография товара Стул Тони, гобелен синие Совы от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Gucci, велюр Remy 83, каркас металл
Фотография товара Полукресло Gucci, велюр Remy 83, каркас металл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Название стула Clue отсылает к одному из самых изысканных итальянских пригородов, где сочетаются традиции и современность.Особенностью стула является его универсальность — он одинаково уместен как в минималистичном, так и в классическом интерьере. Благодаря нейтральным и благородным оттенкам велюра, стул легко вписывается в любую палитру и становится гармоничным акцентом в любом пространстве.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки8.90 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Стул Clue - обивка в цвете 02 Светло-бежевый02 Светло-бежевый
Стул Clue - обивка в цвете 03 Бежевый03 Бежевый
Стул Clue - обивка в цвете 06 Коричневый06 Коричневый
Стул Clue - обивка в цвете 18 Серый18 Серый
Стул Clue - обивка в цвете 20 Черный20 Черный
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Полин светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Полин светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99045
23 290 ₽Оптовая цена

Стул Полин светло-серый

26
В наличии 100 шт.В пути 42 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Лион, велюр с ромбами зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион, велюр с ромбами зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Лион, велюр с ромбами зеленый

26
Фотография товара Стул Oolong, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oolong, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стул Oolong, серый

55
Фотография товара Дизайнерский стул Мюнхен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Мюнхен, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Дизайнерский стул Мюнхен

57
Распродажа
Фотография товара Стул Тиффани ткань принт листья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тиффани ткань принт листья, произведённого компанией ChiedoCover
от10 6908
11 500 ₽Оптовая цена

Стул Тиффани ткань принт листья

99
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/жёлтый

5
Распродажа
Фотография товара Стул 360, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 360, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 89038
23 990 ₽Оптовая цена

Стул 360, серый, черный

13
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул барный Cheri от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Cheri, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Стул барный Cheri

10
Настоящее фото товара Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, золотой, шоколадно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, золотой, шоколадно-коричневый

14
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar square, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar square, бежевый

12
В наличии 43 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло ZB-1002V Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ZB-1002V Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Кресло ZB-1002V Black

11
Настоящее фото товара Кресло Solace Самба, овалина, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Кресло Solace Самба, овалина, пластик

12
Фотография товара Кресло Десвилль, оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Десвилль, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Десвилль, оранжевое

31
Фотография товара Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный, произведённого компанией ChiedoCover
31 590
Оптовая цена

Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный

6
Фотография товара Кресло Хукер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хукер, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990

Кресло Хукер

30
Фотография товара Кресло Plato, коричневый велюр, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Plato, коричневый велюр, металл, произведённого компанией ChiedoCover
от46 290
Оптовая цена

Кресло Plato, коричневый велюр, металл

5
Фотография товара Полукресло Borge, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Borge, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от42 090
Оптовая цена

Полукресло Borge, бежевый

13
В наличии 3 шт.
Фотография товара Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от58 090
Оптовая цена

Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный

13
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-619 MXH-C Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-619 MXH-C Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-619 MXH-C Black

7
В наличии 13 шт.
Фотография товара Кресло Варело, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр бежевый

37

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Версаль велюр пыльно - синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Версаль велюр пыльно - синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стул Версаль велюр пыльно - синий

26
В наличии 17 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Стул Zambia поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Zambia поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Zambia поворотный

11
Настоящее фото товара Стул Elis Сross square, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Elis Сross square, темно-серый

6
В наличии 87 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar conus, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar conus, желтый

8
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, бежевый, экокожа, каркас металл, черный , произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Стул мягкий поворотный, бежевый, экокожа, каркас металл, черный

6
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, золотой, велюр, каркас металл, белый , произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул мягкий, золотой, велюр, каркас металл, белый

15
В наличии 20 шт.
В шоуруме
Фотография товара Стул Prado, велюр Velutto 54, каркас черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Prado, велюр Velutto 54, каркас черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
7 59017
9 090 ₽

Стул Prado, велюр Velutto 54, каркас черный глянец

13
Фотография товара Стул Росс, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул Росс, серый

14
Фотография товара Стул Мист компьютерный, аквамариновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист компьютерный, аквамариновый, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Стул Мист компьютерный, аквамариновый

6
New
Фотография товара Стул Villas, экокожа, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Villas, экокожа, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
17 090

Стул Villas, экокожа, зеленый

26
В наличии 12 шт.

Товар в корзине

Стул Clue
Стул Clue
6 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло ZB-1002V Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ZB-1002V Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Кресло ZB-1002V Black

11
Настоящее фото товара Кресло Solace Самба, овалина, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Кресло Solace Самба, овалина, пластик

12
Фотография товара Кресло Десвилль, оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Десвилль, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Десвилль, оранжевое

31
Фотография товара Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный, произведённого компанией ChiedoCover
31 590
Оптовая цена

Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный

6

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено