Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина480 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал каркасабук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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