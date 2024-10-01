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Стул-кресло Elegant 024 МС - фото 1

Стул-кресло Elegant 024 МС

Артикул: CH-067-697
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасабук

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