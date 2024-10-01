Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25 с широким сиденьем стул, рогожка Monreal 16, каркас бронза - фото 1Стул Хит 25 с широким сиденьем стул, рогожка Monreal 16, каркас бронза - фото 2Стул Хит 25 с широким сиденьем стул, рогожка Monreal 16, каркас бронза - фото 3Стул Хит 25 с широким сиденьем стул, рогожка Monreal 16, каркас бронза - фото 4

Стул Хит 25 с широким сиденьем стул, рогожка Monreal 16, каркас бронза

Артикул: CH-057-919
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 20мм с подлокотниками, тёмный орех, арш коричневый
Фотография товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, тёмный орех, арш коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Фотография товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес8,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый, бронза
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 19012
3 590 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, без отбойников

497
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт складной круглый 150/74 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт складной круглый 150/74, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99016
18 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт складной круглый 150/74

141
В наличии 80 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Вольтер d1000, лдсп Дуб Галифакс табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вольтер d1000, лдсп Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Вольтер d1000, лдсп Дуб Галифакс табак

131
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990

Стол Лидер 1, 1500*900

14
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, венге, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, венге, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Стол Лидер 1, 900*600, венге, кромка ПВХ, без отбойников

8
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, венге, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, венге, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 1, 1500*900, венге, кромка ПВХ

14
Фотография товара Стол Лидер 3, D 1500*750, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D 1500*750, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стол Лидер 3, D 1500*750, белый, каркас белый

14
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела стулья хит

Распродажа
Фотография товара Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 20022
2 785 ₽

Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый

134
Распродажа
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 15020
2 675 ₽

Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная

86
Распродажа
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 00023
2 565 ₽

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый

150
ХитРаспродажа
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 35019
2 895 ₽

Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона

36
В наличии 23 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 00023
2 565 ₽

Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона

453
Распродажа
Фотография товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09012
7 990 ₽

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя

44
Распродажа
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 15020
2 675 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона

50
Фотография товара Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото , произведённого компанией ChiedoCover
от3 990

Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото

459
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, чёрный муар, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79017
3 335 ₽

Стул Хит 20мм с подлокотниками, чёрный муар, ромб синий

6
Фотография товара Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200

Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань

9
В пути 100 шт.

Товар в корзине

Стул Хит 25 с широким сиденьем стул, рогожка Monreal 16, каркас бронза
Стул Хит 25 с широким сиденьем стул, рогожка Monreal 16, каркас бронза
от 3 390
3 929 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 19012
3 590 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, без отбойников

497
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт складной круглый 150/74 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт складной круглый 150/74, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99016
18 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт складной круглый 150/74

141
В наличии 80 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Вольтер d1000, лдсп Дуб Галифакс табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вольтер d1000, лдсп Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Вольтер d1000, лдсп Дуб Галифакс табак

131
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990

Стол Лидер 1, 1500*900

14