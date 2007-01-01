Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Джиннет велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Джиннет велюр бежевый
10 оценок
11 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Джиннет велюр бежевый - фото 1Стул Джиннет велюр бежевый - фото 2Стул Джиннет велюр бежевый - фото 3Стул Джиннет велюр бежевый - фото 4

Стул Джиннет велюр бежевый

Артикул: CH-080-653
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников
Фотография товара Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для кухни Джиннет в бежевой велюровой обивке — это идеальное сочетание мягкости, уюта и минималистичного дизайна. Благодаря изогнутой спинке с подлокотниками, он обеспечивает удобную посадку и поддержку, делая его отличным вариантом как для кухни, так и для обеденной зоны, домашнего офиса или зоны отдыха. Материал обивки — приятный на ощупь велюр с фактурной поверхностью, устойчивая металлическая база выдерживает нагрузку до 120 кг. Этот стул легко адаптируется к любому стилю — от скандинавского до современного.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 490 мм
  • Вес7.1 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки534 мм
  • Вес упаковки8.60 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Ува NS, коричневый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Стул Ува NS, коричневый/ венге

79
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ

128
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)

55
Фотография товара Стул Орион черный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Орион черный, пластиковый

44
В наличии 95 шт.
Фотография товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый

32
Фотография товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул прозрачный X-Treme S зеленый

99
Распродажа
Фотография товара Стул Венера велюр сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49024
13 690 ₽Оптовая цена

Стул Венера велюр сине-зеленый

26
В наличии 60 шт.
Фотография товара Стул Бетти от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бетти, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Стул Бетти

46
Фотография товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл

70
Настоящее фото товара Стул Элайджа, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Элайджа, темно-бежевый

7

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
от57 09044
101 390 ₽Оптовая цена

Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK

5
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стол Палермо, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стол Палермо, белый матовый

15
Фотография товара Стол Вустер new от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер new, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790

Стол Вустер new

92
Фотография товара Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890

Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом

59
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 90, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 90, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от20 79023
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 90, Натуральное дерево

9
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол обеденный Кричев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от88 090
Оптовая цена

Стол обеденный Кричев

75
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол АРКОС 16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Стол АРКОС 16

31
Фотография товара Стол АРКОС 11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 11, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Стол АРКОС 11

31
Фотография товара Стол Refuge Harmony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Refuge Harmony, произведённого компанией ChiedoCover
37 290
Оптовая цена

Стол Refuge Harmony

10
Настоящее фото товара Cтол РУАН, 1200x700, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Cтол РУАН, 1200x700

44

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Тони, гобелен синие Совы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен синие Совы, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стул Тони, гобелен синие Совы

52
Настоящее фото товара Кресло Zen 105, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Кресло Zen 105

14
Распродажа
Фотография товара Стул Prism, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Prism, серый , произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Prism, серый

6
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Notion, светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Notion, светло-бежевый , произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Notion, светло-бежевый

6
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Quill, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Quill, светло-серый

10
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Рич, Орех/Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рич, Орех/Серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Рич, Орех/Серый

12
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), желтый

10
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), темно-синий

9
New
Фотография товара Стул обеденный Флорео букле темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флорео букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стул обеденный Флорео букле темно-серый

15
В наличии 6 шт.В пути 20 шт.
Фотография товара Стул Амелия велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амелия велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 700

Стул Амелия велюр бежевый

11
В наличии 51 шт.В пути 32 шт.

Товар в корзине

Стул Джиннет велюр бежевый
Стул Джиннет велюр бежевый
11 490
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
от57 09044
101 390 ₽Оптовая цена

Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK

5
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стол Палермо, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стол Палермо, белый матовый

15
Фотография товара Стол Вустер new от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер new, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790

Стол Вустер new

92
Фотография товара Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890

Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом

59

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности