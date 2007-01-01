Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Флорео букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Флорео букле светло-серый
9 оценок
14 700
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Флорео букле светло-серый - фото 1Стул полубарный Флорео букле светло-серый - фото 2Стул полубарный Флорео букле светло-серый - фото 3Стул полубарный Флорео букле светло-серый - фото 4Стул полубарный Флорео букле светло-серый - фото 5Стул полубарный Флорео букле светло-серый - фото 6Стул полубарный Флорео букле светло-серый - фото 7
NEW

Стул полубарный Флорео букле светло-серый

Артикул: CH-080-541
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Флорео создан для тех, кто ценит стиль и комфорт в каждом элементе. Мягкая обивка из букле в светло-сером оттенке придаёт изделию уютный и современный вид, а изящная форма спинки и сиденья подчёркивает минималистичный характер модели. Чёрные металлические ножки добавляют графичности и лёгкости, создавая эффектный контраст. Удобная полувысокая посадка идеально подходит для кухонных островов, барных стоек и кафе. Округлая спинка поддерживает поясницу, позволяя расслабиться и насладиться беседой. Прочная металлическая основа гарантирует надёжность и устойчивость при ежедневном использовании. Стул Флорео легко впишется в современные интерьеры в стилях сканди, лофт или минимализм. Универсальный молочный цвет и лаконичный дизайн позволяют сочетать его с разными оттенками и материалами, делая его стильным и функциональным элементом вашего дома или заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья655 мм
  • Высота посадочного места 655 мм
  • Вес16 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера, металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки190 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Вес упаковки16.20 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики890
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности