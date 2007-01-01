Товар в корзине. Перейти
Стул Quill soft, серый - фото 1Стул Quill soft, серый - фото 2Стул Quill soft, серый - фото 3Стул Quill soft, серый - фото 4Стул Quill soft, серый - фото 5Стул Quill soft, серый - фото 6

Стул Quill soft, серый

Артикул: CH-069-281
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Quill soft, белый
Фотография товара Стул Quill soft, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Quill soft, капучино
Фотография товара Стул Quill soft, капучино от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Прочный пластиковый корпус обеспечивает долговечность и устойчивость, а ножки из натурального дерева придают изделию элегантность и теплоту. Дизайнерская форма стула отличается уникальными линиями и изогнутыми подлокотниками, что создает гармоничный и современный вид. Удобная спинка способствует комфортной посадке в течение длительного времени, делая этот стул идеальным выбором как для дома, так и для офиса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья460 мм
  • Материалпластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Материал ножекдерево

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела стулья для кухни

Товар в корзине

Стул Quill soft, серый
Стул Quill soft, серый
4 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности