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Настоящее фото товара Стул деревянный Фабиано бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул деревянный Фабиано бежевый
34 оценки
8 790
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Стул деревянный Фабиано бежевый

Артикул: CH-034-987
34 оценки
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 44; Глубина - 52; Высота - 95; Ширина сиденья - 44; Глубина сиденья - 41; Высота сиденья - 50;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материал ножекмассив березы
  • Цветбежевый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки1030 мм
  • Вес упаковки5.10 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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