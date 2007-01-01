Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, светло-бежевый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Marinete, велюр, светло-бежевый, белые ножки
7 оценок
5 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Marinete, велюр, светло-бежевый, белые ножки - фото 1Стул Marinete, велюр, светло-бежевый, белые ножки - фото 2Стул Marinete, велюр, светло-бежевый, белые ножки - фото 3Стул Marinete, велюр, светло-бежевый, белые ножки - фото 4Стул Marinete, велюр, светло-бежевый, белые ножки - фото 5

Стул Marinete, велюр, светло-бежевый, белые ножки

Артикул: CH-079-875
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tik, бежевый
Фотография товара Стул Tik, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул обеденный Bertoia черный
Фотография товара Стул обеденный Bertoia черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Felix — это сочетание уюта и лаконичного дизайна, идеально подходящее для кухни, балкона, дачи или интерьера кафе. Его мягкое сиденье, обитое приятным на ощупь велюром, приглашает к долгим завтракам и уютным беседам. Оранжевый оттенок добавляет интерьеру теплоты и уюта. Эргономичная форма спинки с легкой изогнутостью и глубокая посадка обеспечивают комфортную поддержку. Геометрическая стежка придает модели стильный объемный эффект, а визуально сглаженные формы делают силуэт особенно современным. Ножки выполнены из прочного металла в чёрном цвете, что обеспечивает устойчивость и визуальный контраст с обивкой. Модель отлично впишется как в минималистичный, так и в более уютный интерьер. Стул не имеет подлокотников, что делает его компактным решением для ограниченных пространств и позволяет легко задвигать под стол. Его удобно использовать в домашних и общественных зонах, где важны комфорт, практичность и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки22.40 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Ресничка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ресничка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Ресничка

38
В корзине
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES M БИРЮЗОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES M БИРЮЗОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES M БИРЮЗОВЫЙ

108
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)

49
В корзине
Фотография товара Стул пластиковый Riva Bistrot, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Riva Bistrot, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Riva Bistrot, белый

41
В корзине
Фотография товара Стул Elbow интерьерный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow интерьерный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Elbow интерьерный, белый

38
В корзине
Фотография товара Стул Poppy, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Poppy, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стул Poppy, темно-зеленый

58
В корзине
Фотография товара Стул Алексис велюр винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Алексис велюр винный

94
В наличии 30 шт.В пути 18 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Angie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Angie, произведённого компанией ChiedoCover
от82 690
Оптовая цена

Кресло Angie

40
В корзине
Настоящее фото товара Стул Стефан, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул Стефан, бежевый

13
В корзине
Фотография товара Стул Asp серый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Asp серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стул Asp серый, велюр, черный каркас

5
В наличии 1 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
от57 09044
101 390 ₽Оптовая цена

Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK

5
В наличии 7 шт.
В корзине
Фотография товара Стол Лофт Джимпи, 2000х1000, массив сосны, старинный орех, чёрный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Джимпи, 2000х1000, массив сосны, старинный орех, чёрный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790

Стол Лофт Джимпи, 2000х1000, массив сосны, старинный орех, чёрный муар

6
В наличии 1 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол LIVORNO MATT WHITE MARBLE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол LIVORNO MATT WHITE MARBLE, произведённого компанией ChiedoCover
от72 59044
128 990 ₽Оптовая цена

Стол LIVORNO MATT WHITE MARBLE

37
В наличии 6 шт.
В корзине
Фотография товара Стол обеденный Булут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Булут, произведённого компанией ChiedoCover
от63 990
Оптовая цена

Стол обеденный Булут

138
В корзине
Хит
Фотография товара Стол Лидер 23 прямоугольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Стол Лидер 23 прямоугольный

491
В корзине
Фотография товара Стол АРКОС 6-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 6-1, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Стол АРКОС 6-1

42
В корзине
Настоящее фото товара Стол обеденный Кросби, произведённого компанией ChiedoCover
от63 290
Оптовая цена

Стол обеденный Кросби

40
В наличии 5 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
64 190
Оптовая цена

Стол CОРРЕНТО, 2000x900

36
В корзине
Фотография товара Стол деревянный Lorini белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Lorini белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стол деревянный Lorini белый

44
В наличии 13 шт.
В корзине
Фотография товара Стол АРКОС 8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 8, произведённого компанией ChiedoCover
34 590
Оптовая цена

Стол АРКОС 8

36
В корзине

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Enave, светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Enave, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 89037
2 990 ₽Оптовая цена

Стул Enave, светло-бежевый

11
В наличии 100 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Adams, California 975, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Стул Adams, California 975

10
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, белый, карамель, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, белый, карамель

5
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Quill, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Quill, белый

10
В наличии 100 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Fall, бежевый, ткань, цвет каркаса бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fall, бежевый, ткань, цвет каркаса бук, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул Fall, бежевый, ткань, цвет каркаса бук

10
В наличии 89 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Greentown, капучино, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Greentown, капучино, экокожа

6
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), красный

5
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), синий

12
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), голубой

7
В корзине
New
Фотография товара Стул Remedy, каркас белый, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Remedy, каркас белый, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Стул Remedy, каркас белый, велюр черный

15
В корзине

Товар в корзине

Стул Marinete, велюр, светло-бежевый, белые ножки
Стул Marinete, велюр, светло-бежевый, белые ножки
5 790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
от57 09044
101 390 ₽Оптовая цена

Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK

5
В наличии 7 шт.
В корзине
Фотография товара Стол Лофт Джимпи, 2000х1000, массив сосны, старинный орех, чёрный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Джимпи, 2000х1000, массив сосны, старинный орех, чёрный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790

Стол Лофт Джимпи, 2000х1000, массив сосны, старинный орех, чёрный муар

6
В наличии 1 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол LIVORNO MATT WHITE MARBLE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол LIVORNO MATT WHITE MARBLE, произведённого компанией ChiedoCover
от72 59044
128 990 ₽Оптовая цена

Стол LIVORNO MATT WHITE MARBLE

37
В наличии 6 шт.
В корзине
Фотография товара Стол обеденный Булут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Булут, произведённого компанией ChiedoCover
от63 990
Оптовая цена

Стол обеденный Булут

138
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено