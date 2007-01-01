Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Marinete, велюр, оранжевый
5 оценок
5 790
Стул Marinete, велюр, оранжевый - фото 1Стул Marinete, велюр, оранжевый - фото 2Стул Marinete, велюр, оранжевый - фото 3Стул Marinete, велюр, оранжевый - фото 4Стул Marinete, велюр, оранжевый - фото 5

Стул Marinete, велюр, оранжевый

Артикул: CH-079-869
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Felix — это сочетание уюта и лаконичного дизайна, идеально подходящее для кухни, балкона, дачи или интерьера кафе. Его мягкое сиденье, обитое приятным на ощупь велюром, приглашает к долгим завтракам и уютным беседам. Оранжевый оттенок добавляет интерьеру теплоты и уюта. Эргономичная форма спинки с легкой изогнутостью и глубокая посадка обеспечивают комфортную поддержку. Геометрическая стежка придает модели стильный объемный эффект, а визуально сглаженные формы делают силуэт особенно современным. Ножки выполнены из прочного металла в чёрном цвете, что обеспечивает устойчивость и визуальный контраст с обивкой. Модель отлично впишется как в минималистичный, так и в более уютный интерьер. Стул не имеет подлокотников, что делает его компактным решением для ограниченных пространств и позволяет легко задвигать под стол. Его удобно использовать в домашних и общественных зонах, где важны комфорт, практичность и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки22.40 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

