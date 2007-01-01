Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина490 мм
- Высота910 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Topas, экокожа Luxa almond бежевый, старинный орех
Кресло Шангрила, шенилл Art Deco Ivori, спинка велюр Teddy 035,ножки бук морилка старинный орех
Стул барный Berlin, шоколадный, велюр