Характеристики товара
Описание
Современная элегантность в универсальном цвете
Кресло Linio в сером цвете — идеальное решение для интерьеров в скандинавском, минималистичном или лофт-стиле. Глубокий серый велюр придаёт модели сдержанный характер, а текстура ткани подчёркивает уют и теплоту.
Комфорт и эргономика. Широкая посадка, мягкое сиденье и спинка с акцентной стёжкой в виде пуговиц обеспечивают высокий уровень комфорта. Подлокотники дополнительно поддерживают руки, а оптимальная высота подходит для различных зон отдыха.
Надёжные материалы. Обивка выполнена из прочного и приятного на ощупь велюра, который легко очищается и сохраняет насыщенность цвета. Ножки — из массива гевеи, окрашены в натуральный оттенок светлого дерева. Конструкция выдерживает до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина680 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасамассив дерева
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет