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Кресло Rosa Weave

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Кресло Kingston
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Кресло Kingston

Характеристики товара

Описание

Высота: 73 см

Ширина: 64 см

Глубина: 71 см

Вес: 16 кг

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Популярные варианты обивки

Кресло Rosa Weave - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Rosa Weave - обивка в цвете 0909
Кресло Rosa Weave - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Rosa Weave - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Rosa Weave - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Rosa Weave - обивка в цвете CreamCream
Кресло Rosa Weave - обивка в цвете 666666
Кресло Rosa Weave - обивка в цвете 0404
Кресло Rosa Weave - обивка в цвете ecruecru
Кресло Rosa Weave - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Rosa Weave - обивка в цвете 1414
Кресло Rosa Weave - обивка в цвете 88
Кресло Rosa Weave - обивка в цвете 4141
Кресло Rosa Weave - обивка в цвете 2626
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