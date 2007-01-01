Характеристики товара
Описание
Кресло Роза Вейв - выразительная модель для ресторанов и баров с ярким интерьером.
Подходит для: рестораны, бары, лаунж-зоны.
Преимущества:
- стильный акцент в интерьере
- комфортная посадка
- подходит для плотной расстановки
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина710 мм
- Высота730 мм
- Вес16 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет