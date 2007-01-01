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Настоящее фото товара Кресло Роза Вейв, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Роза Вейв
35 оценок
19 790
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Кресло Роза Вейв

Артикул: CH-009-617
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота730 мм
  • Вес16 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Роза Вейв - выразительная модель для ресторанов и баров с ярким интерьером.

Подходит для: рестораны, бары, лаунж-зоны.

Преимущества:

- стильный акцент в интерьере
- комфортная посадка
- подходит для плотной расстановки

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота730 мм
  • Вес16 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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