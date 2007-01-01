Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Fold 1 складной black / black, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Fold 1 складной black / black
7 оценок
1 990
Стул на металлокаркасе Fold 1 складной black / black - фото 1Стул на металлокаркасе Fold 1 складной black / black - фото 2Стул на металлокаркасе Fold 1 складной black / black - фото 3Стул на металлокаркасе Fold 1 складной black / black - фото 4Стул на металлокаркасе Fold 1 складной black / black - фото 5Стул на металлокаркасе Fold 1 складной black / black - фото 6Стул на металлокаркасе Fold 1 складной black / black - фото 7

Стул на металлокаркасе Fold 1 складной black / black

Артикул: CH-081-660
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Высота спинки: 34 см. Толщина в сложенном виде: 5 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - искусственная кожа; Материал обивки - искусственная кожа; Цвет ножек - черный; Ширина - 43; Глубина - 40; Высота - 77; Ширина сиденья - 38; Глубина сиденья - 34; Высота сиденья - 44;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материал сиденьяискусственная кожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

