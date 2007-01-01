Характеристики товара
Описание
Корпус выполнен из технополимера, отлитого с помощью технологии воздушного формования и армированного стекловолокном.
Возможность штабелирования для максимального удобства хранения.
Данная модель предназначена для использования на летних площадках, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.
Количество в упаковке: 6 шт.
Объем упаковки: 0.504 м3
Вес брутто: 25.3 кг
Размер упаковки: 850х500х1200 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина560 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес3,3 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветголубой
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет