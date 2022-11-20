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Стул пластиковый Ginevra, голубой

Артикул: CH-052-668
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Корпус выполнен из технополимера, отлитого с помощью технологии воздушного формования и армированного стекловолокном.
Возможность штабелирования для максимального удобства хранения.
Данная модель предназначена для использования на летних площадках, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.

Количество в упаковке: 6 шт.

Объем упаковки: 0.504 м3

Вес брутто: 25.3 кг

Размер упаковки: 850х500х1200 мм

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес3,3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияИталия

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