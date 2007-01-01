Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Антарио, букле, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Антарио, букле, терракотовый
8 оценок
13 19014
15 320 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Антарио, букле, терракотовый - фото 1Стул полубарный Антарио, букле, терракотовый - фото 2Стул полубарный Антарио, букле, терракотовый - фото 3Стул полубарный Антарио, букле, терракотовый - фото 4Стул полубарный Антарио, букле, терракотовый - фото 5Стул полубарный Антарио, букле, терракотовый - фото 6Стул полубарный Антарио, букле, терракотовый - фото 7Стул полубарный Антарио, букле, терракотовый - фото 8Стул полубарный Антарио, букле, терракотовый - фото 9Стул полубарный Антарио, букле, терракотовый - фото 10
Распродажа

Стул полубарный Антарио, букле, терракотовый

Артикул: CH-078-422
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья610 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул-полукресло Эмил, зеленый, с золотыми ножками
Фотография товара Стул-полукресло Эмил, зеленый, с золотыми ножками от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Антарио, букле, терракотовый
Фотография товара Стул Антарио, букле, терракотовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Антарио обладает изящной и оригинальной формой, которая привлекает внимание и создаёт атмосферу комфорта. Воздушные и лаконичные по оригинальному силуэту стулья Антарио могут стать изюминкой любого интерьера. Эргономичная спинка стула обеспечивает отличную поддержку для спины, что способствует комфортной посадке. Уникальный дизайн с приподнятым сиденьем создает оптимальное пространство между спинкой и сиденьем, позволяя наслаждаться отдыхом и расслаблением.

Обивка из высококачественной и нежной ткани букле приятна на ощупь, устойчива к износу и гипоаллергенна. Мелкозернистая фактура букле создаёт тёплую и спокойную атмосферу в интерьере.

Черные металлические ножки добавляют контраст и прочность конструкции, обеспечивая надежность и устойчивость стула. Ножки имеют оптимальное расположение, что позволяет удобно размещать стулья под столом, не создавая лишних неудобств для гостей.

Полубарный стул Антарио имеет удобную высоту и выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует надёжность и долговечность. Высота сиденья составляет 64 см, что делает его идеальным для полубарных столов или высоких столов как дома, так и в кафе. Удобная подножка позволяет расположиться с максимальным комфортом.

Элегантные линии и воздушная форма стульев делают его универсальным решением для кухни, гостиной, ресторана, бара или кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья610 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Цветтерракот
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Стул Такер полубарный, белый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стул Такер полубарный, белый деревянный

43
Фотография товара Стул барный КРЮГЕР, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный КРЮГЕР, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный КРЮГЕР, белый

30
Фотография товара Барный стул Disco, регулируемый, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Disco, регулируемый, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Барный стул Disco, регулируемый, оранжевый

89
В наличии 10 шт.
Фотография товара Полубарный стул Ronni от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Ronni, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Полубарный стул Ronni

47
В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Стул полубарный Бангор, белый/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул полубарный Бангор, белый/ дерево

35
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от7 8903
8 090 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул полубарный Фаро, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фаро, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул полубарный Фаро, бежевый

31
В наличии 53 шт.
Фотография товара Стул полубарный Фаро, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фаро, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул полубарный Фаро, темно-серый

34
В наличии 43 шт.
Фотография товара Полубарный стул Royce, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Royce, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Полубарный стул Royce, серый

35
В наличии 55 шт.
Фотография товара Стул Лофт-17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-17, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Лофт-17

46

Другие товары из раздела полубарные стулья

Настоящее фото товара Стул полубарный Лоуни, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул полубарный Лоуни

5
Фотография товара Стул полубарный Tonic латте, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Tonic латте, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул полубарный Tonic латте, черный

11
Фотография товара Стул полубарный Tonic бежевый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Tonic бежевый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул полубарный Tonic бежевый, хром

12
Настоящее фото товара Стул Terra Bar conus полубарный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar conus полубарный, бежевый

9
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Masey бежевый с бежевой экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Masey бежевый с бежевой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
9 09044
15 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Masey бежевый с бежевой экокожей

26
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Casey серо-коричневый с бежевой экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Casey серо-коричневый с бежевой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
11 59028
15 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Casey серо-коричневый с бежевой экокожей

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Полубарный стул Ава, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Ава, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Полубарный стул Ава, бежевый, черный

11
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул полубарный Lini, бежевый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Lini, бежевый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
15 790

Стул полубарный Lini, бежевый, велюр

14
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Лейзи, букле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Лейзи, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 6903
18 190 ₽

Стул полубарный Лейзи, букле, белый

26
В наличии 35 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Лейзи, букле, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Лейзи, букле, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 6903
18 190 ₽

Стул полубарный Лейзи, букле, терракотовый

26
В наличии 34 шт.В пути 54 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Антарио, букле, терракотовый
Стул полубарный Антарио, букле, терракотовый
13 190
15 320 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 28.02.2025 Стулья и кресла
Стулья и кресла

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как обставить офис?
Как обставить офис?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как обустроить кабинет в офисе?
Как обустроить кабинет в офисе?

Перейдите, чтобы узнать подробности