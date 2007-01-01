Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Осло, велюр, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Стул Осло, велюр, мятный - фото 1Стул Осло, велюр, мятный - фото 2Стул Осло, велюр, мятный - фото 3Стул Осло, велюр, мятный - фото 4
Артикул: CH-080-666
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья33.5 мм
Характеристики товара

Описание

Кухонный стул Осло в мягкой обивке из велюра без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объём и защищает от образования вмятин. Черные металлические ножки выдерживают нагрузки до 90 кг. Воздушный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес6.57 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка90
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки15.14 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Габариты упаковки для логистики710
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

