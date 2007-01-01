Характеристики товара
Описание
Кухонный стул Осло в мягкой обивке из велюра без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объём и защищает от образования вмятин. Черные металлические ножки выдерживают нагрузки до 90 кг. Воздушный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина580 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья33.5 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес6.57 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка90
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки15.14 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Габариты упаковки для логистики710
- Изделия стопируютсяНет