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Настоящее фото товара Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона
36 оценок
3 89012
4 380 ₽
Товар в корзине. Перейти
Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона - фото 1Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона - фото 2Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона - фото 3Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона - фото 4Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона - фото 5Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона - фото 6Распаковка стульев на металлокаркасе ChiedoCover - видео 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона производства ChiedoCover
+3Реальное изображение товара 7 Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона производства ChiedoCover
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Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона

Артикул: CH-000-666
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес7,7 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь
  • Модификации стулаувеличенная ширина стула
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки1900 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.97 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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