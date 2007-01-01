Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Flor белый, опора металл, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Flor белый, опора металл
6 оценок
6 09040
10 090 ₽
Стул Flor белый, опора металл - фото 1Стул Flor белый, опора металл - фото 2Стул Flor белый, опора металл - фото 3Стул Flor белый, опора металл - фото 4Стул Flor белый, опора металл - фото 5Стул Flor белый, опора металл - фото 6
Распродажа

Стул Flor белый, опора металл

Артикул: CH-081-453
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина610 мм
  • Ширина580 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Стул Flor изготовлен из 100% натуральных материалов.

Высокопрочный композитный полимер легкий и гибкий материал, устойчив к износу и быстрому истиранию.

Эргономичный дизайн, не имеющий аналогов в России, сочетает небольшой вес стула и комфорт кресла.

Материал ножек – металл. Основание не подвержено коррозии, что позволяет использовать его и на улице.

Пластиковое сиденье очень прочное, устойчиво к царапинам и неприхотливо в использовании.

Данные стулья отлично подойдут для детских помещений, кафе, зон отдыха, сада и дачи: их легко чистить, они легкие и прочные.
Заказ от 2 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина610 мм
  • Ширина580 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материалметалл, полипропилен
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Вес упаковки4 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

