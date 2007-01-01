Характеристики товара
Описание
Стул Flor изготовлен из 100% натуральных материалов.
Высокопрочный композитный полимер легкий и гибкий материал, устойчив к износу и быстрому истиранию.
Эргономичный дизайн, не имеющий аналогов в России, сочетает небольшой вес стула и комфорт кресла.
Материал ножек – металл. Основание не подвержено коррозии, что позволяет использовать его и на улице.
Пластиковое сиденье очень прочное, устойчиво к царапинам и неприхотливо в использовании.Данные стулья отлично подойдут для детских помещений, кафе, зон отдыха, сада и дачи: их легко чистить, они легкие и прочные.
Заказ от 2 шт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина610 мм
- Ширина580 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес3.5 кг
- Материалметалл, полипропилен
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки800 мм
- Вес упаковки4 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет