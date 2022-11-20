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Стул Leruks, шенилл серый, каркас массив-дуба - фото 1Стул Leruks, шенилл серый, каркас массив-дуба - фото 2Стул Leruks, шенилл серый, каркас массив-дуба - фото 3Стул Leruks, шенилл серый, каркас массив-дуба - фото 4Стул Leruks, шенилл серый, каркас массив-дуба - фото 5Стул Leruks, шенилл серый, каркас массив-дуба - фото 6Стул Leruks, шенилл серый, каркас массив-дуба - фото 7Стул Leruks, шенилл серый, каркас массив-дуба - фото 8

Стул Leruks, шенилл серый, каркас массив-дуба

Артикул: CH-050-896
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Обивкашенилл
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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