Товар в корзине. Перейти
Стул K1, грета грей, капучино - фото 1Стул K1, грета грей, капучино - фото 2Стул K1, грета грей, капучино - фото 3Стул K1, грета грей, капучино - фото 4Стул K1, грета грей, капучино - фото 5

Стул K1, грета грей, капучино

Артикул: CH-074-026
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул K1, токио смок, дуб коньяк
Фотография товара Стул K1, токио смок, дуб коньяк от компании ChiedoCover.
Следующий Стул K3, дуб коньяк, токио смок
Фотография товара Стул K3, дуб коньяк, токио смок от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасабереза, массив дерева
  • Цветбежевый, серый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела мягкие стулья

Товар в корзине

Стул K1, грета грей, капучино
Стул K1, грета грей, капучино
7 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности