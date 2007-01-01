Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Амиата бежевый / слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Амиата бежевый / слоновая кость
14 оценок
7 690
Деревянный стул Амиата бежевый / слоновая кость - фото 1Деревянный стул Амиата бежевый / слоновая кость - фото 2Деревянный стул Амиата бежевый / слоновая кость - фото 3Деревянный стул Амиата бежевый / слоновая кость - фото 4Деревянный стул Амиата бежевый / слоновая кость - фото 5Деревянный стул Амиата бежевый / слоновая кость - фото 6Деревянный стул Амиата бежевый / слоновая кость - фото 7

Деревянный стул Амиата бежевый / слоновая кость

Артикул: CH-081-719
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота990 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - белый; Ширина - 45; Глубина - 50; Высота - 99; Ширина сиденья - 38; Глубина сиденья - 38; Высота сиденья - 48;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота990 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасамассив дерева
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1030 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

