Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина500 мм
- Высота990 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес5.5 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасамассив дерева
- Тип ножекс прямоугольным сечением
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки1030 мм
- Высота упаковки610 мм
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет