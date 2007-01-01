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Стул садовый Фолд, вишня

Артикул: CH-028-513
40 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высококачественный элегантный складной садовый стул из массива акации с 5 изогнутыми, элегантными планками на сидении и 3 изогнутыми планками спинки. Тщательно высушенная древесина (класс качества А) - европейская акация, покрытая тройным слоем лака безопасным для пищевых продуктов (фабрика лаков Ландсхут). Все винты оцинкованы, а полоски закручены до конца. Складная рама из высококачественной стали (6 мм) оцинкована горячим способом и доступна в различных цветах (оцинкованная горячим способом, оцинкованная + зеленая или оцинкованная + с черным порошковым покрытием). Звукоизолирующие пластиковые заглушки также защищают пол от царапин.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота880 мм
  • Вес8.5 кг
  • СоставМассив акации, сталь с оцинкованным покрытием
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки9 кг

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