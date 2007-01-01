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Стул складной Джонни рогожка бежевая каркас бежевый - фото 1Стул складной Джонни рогожка бежевая каркас бежевый - фото 2Стул складной Джонни рогожка бежевая каркас бежевый - фото 3

Стул складной Джонни рогожка бежевая каркас бежевый

Артикул: CH-074-755
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Эргономичный складной стул Джонни – практичное решение для оформления интерьеров малогабаритных квартир, зон отдыха, залов ожидания, учебных аудиторий. Компактная конструкция делает модель удобной для эксплуатации на открытых площадках и выездных развлекательных мероприятиях.

Прочный каркас стула выполнен из металла, рассчитанного на длительную эксплуатацию. Выдерживает нагрузку до 100 кг. Мягкое сиденье с обивкой из рогожки обеспечивает дополнительный комфорт. Спинка стула имеет форму, которая повторяет изгибы тела и создает надежную опору для спины при длительном сидении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина495 мм
  • Высота825 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки21.30 кг
  • Габариты упаковки для логистики330
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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3 899
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