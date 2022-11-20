Характеристики товара
Описание
Складной стул на металлическом каркасе - идеальное решение для экономии пространства помещения и удобство хранения (балкон, дачный дом). Стальной каркас складного стула с покрытием из порошковой эмали и обивка из экокожи позволяет эксплуатировать стул даже в условиях влаги и перепадов температуры.
Каркас: стальной профиль 20 мм (толщина 1,2 мм) покрытый порошковой краской, устойчивой к механическим повреждениям и влаге
Обивка из экокожи: надёжная, легко очистить поверхность стула.Уплотнённый поролон: долго сохраняет первоначальный вид и не даёт просадки сиденья.
Эргономичная конструкция: удобство и комфорт при сидении оценены сотнями покупателей.
Данные стулья можно использовать как:
- стулья для дома
- стулья для дачи
- стулья для беседок
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина410 мм
- Глубина580 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья580 мм
- Вес7.1 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа, поролон
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный