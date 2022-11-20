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Стул Форест 20мм, черный, черный экокожа - фото 1Стул Форест 20мм, черный, черный экокожа - фото 2

Стул Форест 20мм, черный, черный экокожа

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Складной стул на металлическом каркасе - идеальное решение для экономии пространства помещения и удобство хранения (балкон, дачный дом). Стальной каркас складного стула с покрытием из порошковой эмали и обивка из экокожи позволяет эксплуатировать стул даже в условиях влаги и перепадов температуры.

Каркас: стальной профиль 20 мм (толщина 1,2 мм) покрытый порошковой краской, устойчивой к механическим повреждениям и влаге

Обивка из экокожи: надёжная, легко очистить поверхность стула.Уплотнённый поролон: долго сохраняет первоначальный вид и не даёт просадки сиденья.

Эргономичная конструкция: удобство и комфорт при сидении оценены сотнями покупателей.

Данные стулья можно использовать как:

  • стулья для дома
  • стулья для дачи
  • стулья для беседок
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина580 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Вес7.1 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа, поролон
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный

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