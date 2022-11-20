Товар в корзине. Перейти
Складной стул Джонни экокожа зелёный каркас черный матовый - фото 1Складной стул Джонни экокожа зелёный каркас черный матовый - фото 2Складной стул Джонни экокожа зелёный каркас черный матовый - фото 3Складной стул Джонни экокожа зелёный каркас черный матовый - фото 4Складной стул Джонни экокожа зелёный каркас черный матовый - фото 5Складной стул Джонни экокожа зелёный каркас черный матовый - фото 6Складной стул Джонни экокожа зелёный каркас черный матовый - фото 7

Складной стул Джонни экокожа зелёный каркас черный матовый

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Складной стул Джонни экокожа белый каркас металлик
Складной стул Джонни экокожа белый каркас металлик
Следующий Складной стул Джонни экокожа черный каркас черный матовый
Складной стул Джонни экокожа белый каркас металлик

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина сиденья39.5 мм
  • Глубина сиденья39.5 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
17

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
39

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
12

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
17

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
13

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
3

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 50 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 18 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89040
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 39 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 21 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
3

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

С этим товаром покупают
Стул-кресло Дакота, венгеНастоящее фото товара Стул-кресло Дакота, венге, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
3

Стул-кресло Дакота, венге

Диванный модуль БаклерНастоящее фото товара Диванный модуль Баклер, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
11

Диванный модуль Баклер

Стул HUNKAR 1013Настоящее фото товара Стул HUNKAR 1013, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена
5

Стул HUNKAR 1013

Стул Line 1900Настоящее фото товара Стул Line 1900, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
5

Стул Line 1900

Светодиодная подвесная люстра с пультом V2800-PL Bloom LED 88WНастоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2800-PL Bloom LED 88W, произведённого компанией ChiedoCover
11 59032
16 990 ₽Оптовая цена
5

Светодиодная подвесная люстра с пультом V2800-PL Bloom LED 88W

В наличии 22 шт.
Стол складной Тейкли 180ЛНастоящее фото товара Стол складной Тейкли 180Л, произведённого компанией ChiedoCover
5 79018
6 990 ₽Оптовая цена
13

Стол складной Тейкли 180Л

В наличии 100 шт.
Настольная лампа Амьен желтаяНастоящее фото товара Настольная лампа Амьен желтая, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
14

Настольная лампа Амьен желтая

Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
21

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
12

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками