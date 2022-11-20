Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья39.5 мм
- Глубина сиденья39.5 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул-кресло Дакота, венге
Диванный модуль Баклер
Стул HUNKAR 1013
Стул Line 1900
Светодиодная подвесная люстра с пультом V2800-PL Bloom LED 88W
Стол складной Тейкли 180Л
Настольная лампа Амьен желтая