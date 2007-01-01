Характеристики товара
Описание
Стул Frey – великолепное сочетание привлекательного дизайна, практичности и долговечности. Стул сделает любое пространство уютным и идеально подойдет для обустройства кафе, бара, ресторана, общественных учреждений, залов ожидания, домашних пространств и любых зон отдыха. Модель отлично вписывается в такие стилевые решения, как эко, лофт и хай-тек.
ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Главная концепция модели - воздушность и легкость, что позволяет расширить пространство в помещении. Выразительные линии создают оригинальную форму стула, представляя собой единую конструкцию. Дизайн стула поможет создать особенный интерьер с эффектными акцентами.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Каркас стула выполнен из прутка 12 мм, внешний пруток сидения 5 мм, внутренняя сетка 4,5 мм. Надежный металлический каркас всего стула окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию.
Максимальная статическая нагрузка на стул - 150 кг.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Изогнутая спинка и просторное сидение обеспечат удобную посадку и подарят новые ощущения комфорта во время отдыха. Мягкая подушка из экокожи делает стул комфортнее, при этом легко очищается от пыли, пятен и загрязнений. Подушка легко снимается и одевается на стул благодаря специальным липучкам.
ПОДПЯТНИКИ
каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина671 мм
- Глубина613 мм
- Высота800 мм
- Вес8.81 кг
- Материал сиденьякожзам
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Вес упаковки9.10 кг
- Объём упаковки0.31 м3
- Изделия стопируютсяНет