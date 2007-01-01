Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Frey, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Frey, белый
14 оценок
9 090
Стул Frey, белый - фото 1Стул Frey, белый - фото 2Стул Frey, белый - фото 3Стул Frey, белый - фото 4Стул Frey, белый - фото 5Стул Frey, белый - фото 6

Стул Frey, белый

Артикул: CH-083-072
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина671 мм
  • Глубина613 мм
  • Высота800 мм
  • Вес8.81 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Frey – великолепное сочетание привлекательного дизайна, практичности и долговечности. Стул сделает любое пространство уютным и идеально подойдет для обустройства кафе, бара, ресторана, общественных учреждений, залов ожидания, домашних пространств и любых зон отдыха. Модель отлично вписывается в такие стилевые решения, как эко, лофт и хай-тек.

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Главная концепция модели - воздушность и легкость, что позволяет расширить пространство в помещении. Выразительные линии создают оригинальную форму стула, представляя собой единую конструкцию. Дизайн стула поможет создать особенный интерьер с эффектными акцентами.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Каркас стула выполнен из прутка 12 мм, внешний пруток сидения 5 мм, внутренняя сетка 4,5 мм. Надежный металлический каркас всего стула окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию.
Максимальная статическая нагрузка на стул - 150 кг.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Изогнутая спинка и просторное сидение обеспечат удобную посадку и подарят новые ощущения комфорта во время отдыха. Мягкая подушка из экокожи делает стул комфортнее, при этом легко очищается от пыли, пятен и загрязнений. Подушка легко снимается и одевается на стул благодаря специальным липучкам.



ПОДПЯТНИКИ
каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.10 кг
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

