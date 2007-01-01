Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас серебро, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет Вегас, каркас серебро, оливковый
11 оценок
690
Товар в корзине. Перейти
Табурет Вегас, каркас серебро, оливковый - фото 1

Табурет Вегас, каркас серебро, оливковый

Артикул: CH-081-196
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр300 мм
  • Цветзеленый, серый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Табурет Вегас, каркас черный, зеленый
Фотография товара Табурет Вегас, каркас черный, зеленый от компании ChiedoCover.
Следующий Табурет Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье
Фотография товара Табурет Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр300 мм
  • Цветзеленый, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул уличный Фотон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул уличный Фотон, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29024
5 590 ₽

Стул уличный Фотон

102
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 58010
3 950 ₽

Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая

31
Настоящее фото товара Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, медь-серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена

Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, медь-серый

124
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59014
6 490 ₽

Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый

60
Настоящее фото товара Стул офисный Эгер, произведённого компанией ChiedoCover
1 490
Оптовая цена

Стул офисный Эгер

148
Фотография товара Стул Аллуен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аллуен, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Аллуен

58
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул Richard, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Richard, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул Richard, бирюзовый

63
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 53010
3 900 ₽

Стул Хит 20мм, складной, белый, бежевый экокожа

34
Фотография товара Cтул Стайлс, черная ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Стайлс, черная ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Cтул Стайлс, черная ткань

5
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Mist, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mist, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79028
7 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Mist, желтый

26
В наличии 163 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка для садовых качелей, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для садовых качелей, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
1 794

Подушка для садовых качелей, бежевая

31
Настоящее фото товара Тележка лофт Envoy, произведённого компанией ChiedoCover
от42 090
Оптовая цена

Тележка лофт Envoy

13
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16

6
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр

39
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Serene, произведённого компанией ChiedoCover
47 890
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Serene

6
Настоящее фото товара Каркас спинки Mac 3000, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Каркас спинки Mac 3000

46
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Peace, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Peace

13
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Фотография товара Стул Роберто от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роберто, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Роберто

59
В наличии 133 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Хэир, кож.зам. Light grey, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хэир, кож.зам. Light grey, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59022
4 590 ₽

Стул Хэир, кож.зам. Light grey, каркас металл

13
Фотография товара Стул Belfast, бежевый, ножки дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Belfast, бежевый, ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Стул Belfast, бежевый, ножки дерево

12
В наличии 73 шт.
Фотография товара Стул Лион плетеный из роупа, каркас из стали белый муар, роуп бежевый круглый, ткань бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион плетеный из роупа, каркас из стали белый муар, роуп бежевый круглый, ткань бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Стул Лион плетеный из роупа, каркас из стали белый муар, роуп бежевый круглый, ткань бежевая

13
Фотография товара Стул Лион плетеный из роупа, каркас алюминий серый (RAL7022) муар, роуп серый круглый, ткань серая 017 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион плетеный из роупа, каркас алюминий серый (RAL7022) муар, роуп серый круглый, ткань серая 017, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Стул Лион плетеный из роупа, каркас алюминий серый (RAL7022) муар, роуп серый круглый, ткань серая 017

15
Фотография товара Стул Милан плетеный из роупа, светло- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан плетеный из роупа, светло- серый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена

Стул Милан плетеный из роупа, светло- серый

13
Настоящее фото товара Барный стул Марсель плетеный из роупа, светло- серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена

Барный стул Марсель плетеный из роупа, светло- серый

7
Фотография товара Стул Милан плетеный из роупа, каркас алюминий серый (RAL7022) муар, роуп коричневый круглый, ткань темно-серая 027 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан плетеный из роупа, каркас алюминий серый (RAL7022) муар, роуп коричневый круглый, ткань темно-серая 027, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена

Стул Милан плетеный из роупа, каркас алюминий серый (RAL7022) муар, роуп коричневый круглый, ткань темно-серая 027

12
New
Фотография товара Стул складной Джонни велюр велютто бежевый каркас черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джонни велюр велютто бежевый каркас черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул складной Джонни велюр велютто бежевый каркас черный матовый

5
В наличии 24 шт.
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix Wood, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix Wood, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29060
8 190 ₽

Стул Tolix Wood, желтый

15
В пути 30 шт.

Товар в корзине

Табурет Вегас, каркас серебро, оливковый
Табурет Вегас, каркас серебро, оливковый
690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка для садовых качелей, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для садовых качелей, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
1 794

Подушка для садовых качелей, бежевая

31
Настоящее фото товара Тележка лофт Envoy, произведённого компанией ChiedoCover
от42 090
Оптовая цена

Тележка лофт Envoy

13
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16

6
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности