Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Диаметр300 мм
- Цветзеленый, серый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
