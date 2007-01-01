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Настоящее фото товара Стул Bistro черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Bistro черный
26 оценок
4 99024
6 490 ₽
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Распродажа

Стул Bistro черный

Артикул: CH-003-825
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина525 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота785 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина525 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота785 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес3 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасадерево
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки13.5 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики480
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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