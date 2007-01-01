Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина525 мм
- Глубина540 мм
- Высота785 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес3 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасадерево
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Вес упаковки13.5 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Габариты упаковки для логистики480
- Изделия стопируютсяНет