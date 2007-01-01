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Настоящее фото товара Стул Амбертин, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Амбертин, слоновая кость
39 оценок
12 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Амбертин, слоновая кость - фото 1Стул Амбертин, слоновая кость - фото 2Стул Амбертин, слоновая кость - фото 3Стул Амбертин, слоновая кость - фото 4Стул Амбертин, слоновая кость - фото 5Стул Амбертин, слоновая кость - фото 6Стул Амбертин, слоновая кость - фото 7

Стул Амбертин, слоновая кость

Артикул: CH-050-563
39 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 49; Глубина - 56; Высота - 92; Ширина сиденья - 48; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1080 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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