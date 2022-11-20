Характеристики товара
Описание
Мягкие стулья серии Praga идеально подойдут для размещения в прихожей или на кухне. Для еще более яркого дизайнерского решения можно сочетать их с диванчиком из той же серии. Двухцветный дизайн стула со спинкой нейтрален, поэтому с его помощью можно разбавить яркий интерьер или дополнить натуральный современный.
Обивка стула — внутри рогожка, при этом материал обработан так, чтобы он оставался мягким, уютным и комфортным. Снаружи — гладкая фактура. Купить стулья Praga — идеальное решение как для небольшой городской квартиры, так и для шикарного загородного дома.
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина480 мм
- Глубина580 мм
- Вес5,5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьярогожка
- Максимальная нагрузка150 кг