Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика
26 оценок
119 9905
124 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика - фото 1Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика - фото 2Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика - фото 3Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика - фото 4Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика - фото 5
Распродажа

Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика

Артикул: CH-028-133
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина895 мм
  • Глубина2400 мм
  • Высота760 мм
  • Вес107.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Элис, антрацит
Фотография товара Стул пластиковый Элис, антрацит от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Элис, хром, лен
Фотография товара Стул пластиковый Элис, хром, лен от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Артизан раскладной 160-240*89,5 керамика

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина895 мм
  • Глубина2400 мм
  • Высота760 мм
  • Вес107.4 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки970 мм
  • Высота упаковки175 мм
  • Глубина упаковки1670 мм
  • Вес упаковки109.9 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Габариты упаковки для логистики1670
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от58 59055
127 790 ₽Оптовая цена

Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас

36
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Тренд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тренд, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890

Стол Тренд

164
Распродажа
Фотография товара Стол Саммер, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Саммер, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39044
19 990 ₽Оптовая цена

Стол Саммер, чёрный

44
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Алейо орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Алейо орех, произведённого компанией ChiedoCover
от34 09010
37 584 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Алейо орех

46
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол деревянный Дейвер молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дейвер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от57 890
Оптовая цена

Стол деревянный Дейвер молочный

50
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол деревянный Лота Лофт черный, бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт черный, бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт черный, бетон

36
В наличии 12 шт.
Фотография товара Комплект уличной мебели Престиж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Комплект уличной мебели Престиж

36
Фотография товара Стол Monzana от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Monzana, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090

Стол Monzana

10
Настоящее фото товара Стол Аврора, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стол Аврора

15
В наличии 144 шт.
Фотография товара Стеклянный стол Smoke черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеклянный стол Smoke черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стеклянный стол Smoke черный

9
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от111 0908
119 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика

26
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена

Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп

34
  • белый
  • коричневый
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 100, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 100, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от25 09013
28 690 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 100, Орех/Слоновая кость

10
  • бежевый, коричневый, белый
  • коричневый, черный
  • черный
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Монте М 90, Орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте М 90, Орех, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена

Стол Монте М 90, Орех

15
  • коричневый, черный
  • бежевый, коричневый, белый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Говард 1Р, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Говард 1Р, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Стол раздвижной Говард 1Р, белый

9
Фотография товара Стол раздвижной Капри, цемент, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Капри, цемент, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Стол раздвижной Капри, цемент, каркас белый

12
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стол Мюнхен 44, морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мюнхен 44, морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от29 290
Оптовая цена

Стол Мюнхен 44, морилка

9
Настоящее фото товара Стол прямоугольный EXTEND, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Стол прямоугольный EXTEND

12
Фотография товара Стол Evoke Enigma, светло-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Evoke Enigma, светло-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стол Evoke Enigma, светло-серый, черный

14
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
85 79030
121 990 ₽

Стол Феста, керамогранит Вакум мрамор

14
  • белый, черный
  • черный
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика
Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика
от 119 990
124 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности