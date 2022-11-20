Характеристики товара
Описание
Утонченный обеденный стол Артизан в классическом стиле с рисунком серого мрамора. Столешница из керамики отличный вариант для кухни. Материал знаменит прочностью и долговечностью, поверхность устойчива к различным внешним воздействиям. Благодаря спрятанным по бокам элементам можно увеличить полезную площадь стола дополнительно на 40 или 80 см. Ножки выполнены из массива дерева в оригинальной форме, которые надежно удерживают всю конструкцию. Обеденный стол Артизан станет практичным украшением любой кухни или обеденной зоны.
2 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 167*97*17,5 2короб: 62*67*69
Вес брутто:
1короб: 94,900 2короб: 15,000
Объем:
1короб: 0,283 2короб: 0,287
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1600/2400 мм
- Глубина900 мм
- Вес107.4 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольядерево
- Цветкоричневый, серый