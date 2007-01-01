Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Артизан раскладной 160-240*89,5 керамика
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина895 мм
- Глубина2400 мм
- Высота760 мм
- Вес107.4 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки970 мм
- Высота упаковки175 мм
- Глубина упаковки1670 мм
- Вес упаковки109.9 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Габариты упаковки для логистики1670
- Изделия стопируютсяНет