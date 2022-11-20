Товар в корзине. Перейти

Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика
Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика
Следующий Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная
Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика

Характеристики товара

Описание

Утонченный обеденный стол Артизан в классическом стиле с рисунком серого мрамора. Столешница из керамики отличный вариант для кухни. Материал знаменит прочностью и долговечностью, поверхность устойчива к различным внешним воздействиям. Благодаря спрятанным по бокам элементам можно увеличить полезную площадь стола дополнительно на 40 или 80 см. Ножки выполнены из массива дерева в оригинальной форме, которые надежно удерживают всю конструкцию. Обеденный стол Артизан станет практичным украшением любой кухни или обеденной зоны.

2 коробки / 1 шт.

Габариты:

1короб: 167*97*17,5 2короб: 62*67*69

Вес брутто:

1короб: 94,900 2короб: 15,000

Объем:

1короб: 0,283 2короб: 0,287

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1600/2400 мм
  • Глубина900 мм
  • Вес107.4 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольядерево
  • Цветкоричневый, серый

Похожие товары

Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темнаяНастоящее фото товара Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от90 99021
114 990 ₽Оптовая цена
7

Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная

В наличии 23 шт.
Стол Viborg, темный орех/ стеклоНастоящее фото товара Стол Viborg, темный орех/ стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от40 490
Оптовая цена
8

Стол Viborg, темный орех/ стекло

Стол круглый раскладной BarneoНастоящее фото товара Стол круглый раскладной Barneo, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена
11

Стол круглый раскладной Barneo

Стол раскладной Ricco Настоящее фото товара Стол раскладной Ricco , произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена
7

Стол раскладной Ricco

Стол раскладной Roberto, дубНастоящее фото товара Стол раскладной Roberto, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена
15

Стол раскладной Roberto, дуб

Стол раскладной Roberto, дуб/ кремовыйНастоящее фото товара Стол раскладной Roberto, дуб/ кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена
9

Стол раскладной Roberto, дуб/ кремовый

Стол раскладной Tempio, орехНастоящее фото товара Стол раскладной Tempio, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена
13

Стол раскладной Tempio, орех

Стол раскладной Teodoro, орехНастоящее фото товара Стол раскладной Teodoro, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена
6

Стол раскладной Teodoro, орех

Стол раскладной Navarrese, дубНастоящее фото товара Стол раскладной Navarrese, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от27 790
Оптовая цена
14

Стол раскладной Navarrese, дуб

Стол раскладной Navarrese, дуб/ кремовыйНастоящее фото товара Стол раскладной Navarrese, дуб/ кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 790
Оптовая цена
13

Стол раскладной Navarrese, дуб/ кремовый

Другие товары из раздела

Стол раскладной Rochester , дубНастоящее фото товара Стол раскладной Rochester , дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от32 290
Оптовая цена
11

Стол раскладной Rochester , дуб

Стол DSW 90, прозрачныйНастоящее фото товара Стол DSW 90, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99041
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стол DSW 90, прозрачный

В наличии 2 шт.
Стол DSW 130*80, прозрачныйНастоящее фото товара Стол DSW 130*80, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
11 99051
23 990 ₽Оптовая цена
6

Стол DSW 130*80, прозрачный

В наличии 100 шт.
Стол ВанкуверНастоящее фото товара Стол Ванкувер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
9

Стол Ванкувер

Стол Бостон, раздвижнойНастоящее фото товара Стол Бостон, раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
14

Стол Бостон, раздвижной

Стол Бейз, раздвижной, венгеНастоящее фото товара Стол Бейз, раздвижной, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
15

Стол Бейз, раздвижной, венге

С этим товаром покупают

Чехол 01 цветнойНастоящее фото товара Чехол 01 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
4906
519 ₽Оптовая цена
12

Чехол 01 цветной

Чехол 48Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
от490
10

Чехол 48

Чехол 09Настоящее фото товара Чехол 09, произведённого компанией ChiedoCover
от790
9

Чехол 09

Чехол 01 на стул Кьявари, желтыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
5

Чехол 01 на стул Кьявари, желтый

Чехол 46, красный кирпичНастоящее фото товара Чехол 46, красный кирпич, произведённого компанией ChiedoCover
от450
6

Чехол 46, красный кирпич

Чехол 08 с прямой спинкой, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 08 с прямой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
550
Оптовая цена
10

Чехол 08 с прямой спинкой, бежевый

Чехол 01 с прямой спинкой, белыйНастоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
12

Чехол 01 с прямой спинкой, белый