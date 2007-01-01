Характеристики товара
Описание
Стул полубарный с низкой спинкой черный металл с черной подушкой из экокожи
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина530 мм
- Высота940 мм
- Высота до сиденья620 мм
- Вес7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасасталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки112 мм
- Вес упаковки30 кг
- Объём упаковки0.38 м3
- Габариты упаковки для логистики620
- Изделия стопируютсяНет