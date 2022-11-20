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Стул Bertoia полубарный черный

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Характеристики товара

Описание

Оригинальная и современная модель барного стула Bertoia прекрасно впишется в любой интерьер дома или ресторана. Спинка и сидение выполнены из металлических прутьев черного цвета в виде сетки и образуют единое целое. Подушка изготовлена из экокожи в черном цвете. Ножки выполнены из металла, которые плавно переходят в сидение. Такая конструкция стула способна подарить ощущение легкости.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 62*55*112
Вес брутто: 30
Объем: 0,04

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья620 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина465 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасасталь
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки112 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки30 кг

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