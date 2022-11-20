Характеристики товара
Описание
Оригинальная и современная модель барного стула Bertoia прекрасно впишется в любой интерьер дома или ресторана. Спинка и сидение выполнены из металлических прутьев черного цвета в виде сетки и образуют единое целое. Подушка изготовлена из экокожи в черном цвете. Ножки выполнены из металла, которые плавно переходят в сидение. Такая конструкция стула способна подарить ощущение легкости.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 62*55*112
Вес брутто: 30
Объем: 0,04
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Высота до сиденья620 мм
- Ширина520 мм
- Глубина465 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасасталь
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки112 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки30 кг