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Настоящее фото товара Стул Бертоя полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бертоя полубарный черный
26 оценок
7 19063
18 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Бертоя полубарный черный

Артикул: CH-003-546
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья620 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул полубарный с низкой спинкой черный металл с черной подушкой из экокожи

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья620 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки112 мм
  • Вес упаковки30 кг
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Габариты упаковки для логистики620
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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