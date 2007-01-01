Характеристики товара
Описание
Данная модель позволяет оборудовать помещение для различных целей: конференция, круглых столов, обучений и других мероприятий. Заложенные решения позволяют быстро трансформировать одну конфигурацию помещения в другую, необходимую в настоящий момент. Легко собираются в ряды с формированием проходов в удобных местах и произвольным расстояние между рядами. Можно установить пюпитр. Ряды легко и быстро разбираются. Для хранения и перемещения стульев имеется тележка, в которую можно поместить до 45 стульев.
Каркас данной модели из особо прочного стального прутка. диаметром 11 мм. Полозья выполнены единым гибом с применением аргоновой сварки в месте соединения концов прута в передней части под сиденьем. Продольная перекладина также является цельным прутом и повышает жесткость каркаса и соединяет переднюю часть полозьев. Штыри-держатель спинки приварены дуговой сваркой.
Сиденье и спинка из полипропилена, и имеют квадратную форму. Сиденье фиксируется на каркасе с помощью подседельной крышки, которая крепится к сиденью 9-ю саморезами. Ширина сидения 445 мм, глубина - 430 мм, высота от пола до сидения - 445мм. Подседельная крышка закрывает нижнюю часть каркаса и защищает, при штабелировании, нижний стул от повреждений. Спинка надевается на штыри каркаса и фиксируется на нем специальными выступами сидения. Ширина спинки 470 мм, высота - 390 мм.
Зазор между спинкой и сидением удобен для переноски стула. Зазор между спинкой и сидением в версии без обивки 20 мм.
4-е пластиковые ножки из полупрозрачного полипропилена служат для предотвращения повреждения напольного покрытия и оснащены зацепами для соединения стульев в ряды. Полупрозрачный пластик делает их практически незаметными, как при соединении стульев в ряды, так и при самостоятельном использовании стула. Аурный каркас из высокопрочной стали обеспечивает максимально допустимую нагрузку 180кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина585 мм
- Глубина520 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья445 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Высота спинки390 мм
- Максимальная нагрузка180 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасасталь
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяДа