Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Мессмер обеденный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мессмер обеденный
8 оценок
16 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Мессмер обеденный - фото 1Стул Мессмер обеденный - фото 2Стул Мессмер обеденный - фото 3Стул Мессмер обеденный - фото 4

Стул Мессмер обеденный

Артикул: CH-058-257
8 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый
  • Обивкаткань
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от20 39024
26 590 ₽Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)

129
Фотография товара Стул Алессандро, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алессандро, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул Алессандро, белый

43
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Стул Давид, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул Давид, белый

58
В наличии 157 шт.
Фотография товара Стул Космикс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Космикс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул Космикс

9
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/графит, произведённого компанией ChiedoCover
8 3902
8 490 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/графит

8
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Bruno, белый жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стул Bruno, белый жаккард

12
Фотография товара Стул Купер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Купер, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Стул Купер

8
Фотография товара Стул Альфа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Стул Альфа

5
Фотография товара Стул Миллер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миллер, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Миллер

10
Фотография товара Стул Loona, California 110 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Loona, California 110, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Loona, California 110

11

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Saen №15, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стол Saen №15

71
New
Настоящее фото товара Стол обеденный Anvil, прозрачный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
68 690

Стол обеденный Anvil, прозрачный, хром

14
Фотография товара Стол Klass от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Klass, произведённого компанией ChiedoCover
23 290

Стол Klass

11
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Демавенд, дуб натуральный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
24 8907
26 690 ₽Оптовая цена

Стол Демавенд, дуб натуральный, массив

134
Настоящее фото товара Стол обеденный квадратный CUBE, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стол обеденный квадратный CUBE

8
Фотография товара Стол Unika 180x80 белый спеченный камень / светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Unika 180x80 белый спеченный камень / светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
37 190

Стол Unika 180x80 белый спеченный камень / светлое дерево

12
Распродажа
Фотография товара Стол Санлис ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Санлис ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49022
15 990 ₽Оптовая цена

Стол Санлис ЛДСП

50
Фотография товара Пластиковый стол Montessero, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стол Montessero, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Пластиковый стол Montessero, белый

8
В наличии 10 шт.
New
Настоящее фото товара Стол обеденный Bedazzle, прозрачный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
36 490

Стол обеденный Bedazzle, прозрачный, черный

9
New
Фотография товара Стол раскладной Apprehension, дуб золото, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Apprehension, дуб золото, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
103 890

Стол раскладной Apprehension, дуб золото, чёрный

15

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Стул Амулет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амулет, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Стул Амулет

71
Хит
Фотография товара Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL

145
Распродажа
Фотография товара Стул Пенелопа зеленый + коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа зеленый + коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 19032
23 490 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа зеленый + коричневый

26
В наличии 38 шт.В пути 50 шт.
Фотография товара Стул Шамбери, серая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шамбери, серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Шамбери, серая экокожа

48
Фотография товара Кресло лаунж Royal велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Кресло лаунж Royal велюр бежевый

26
В наличии 9 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Стул Радан обеденный, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Радан обеденный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490

Стул Радан обеденный, зеленый

13
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Гэрью обеденный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гэрью обеденный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 190

Стул Гэрью обеденный, серый

5
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками GIO, кожа хаки-тауп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками GIO, кожа хаки-тауп, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками GIO, кожа хаки-тауп

15
Настоящее фото товара Стул Quebec, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Quebec, черный

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул барный Chloe, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Chloe, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена

Стул барный Chloe, серый, черный

5
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Стул Мессмер обеденный
Стул Мессмер обеденный
от 16 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Saen №15, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стол Saen №15

71
New
Настоящее фото товара Стол обеденный Anvil, прозрачный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
68 690

Стол обеденный Anvil, прозрачный, хром

14
Фотография товара Стол Klass от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Klass, произведённого компанией ChiedoCover
23 290

Стол Klass

11
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Демавенд, дуб натуральный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
24 8907
26 690 ₽Оптовая цена

Стол Демавенд, дуб натуральный, массив

134

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности