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Стул Tiro, капучино

Артикул: CH-066-851
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Модель Tiro отличается практичностью и универсальностью.
Продуманная конструкция данной модели позволяет стопировать их до 10-30 штук. Благодаря этому формируется компактное;хранение и перемещение большого количества.
Высокое качество композитных полимеров гарантирует устойчивость к перепадам температур и воздействию ультрафиолета, обеспечивает его сохранность и яркость цвета даже при длительной эксплуатации на улице.
Модель стула имеет перфорированную спинку и прочный цельнолитой каркас.
Данные стулья в универсальном цвете отлично подойдут для дома, детских помещений, кафе, зон отдыха, сада и дачи: их легко чистить, они легкие и прочные.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина460 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Вес4 кг
  • Цветбежевый

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