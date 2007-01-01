Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Jalli, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Jalli
14 оценок
6 590
Стул Jalli - фото 1Стул Jalli - фото 2Стул Jalli - фото 3Стул Jalli - фото 4Стул Jalli - фото 5
NEW

Стул Jalli

Артикул: CH-080-089
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота955 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Предыдущий товар в категории Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), изумрудный
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), изумрудный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул мягкий Eames, экокожа, массив бука, белый
Фотография товара Стул мягкий Eames, экокожа, массив бука, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Jalli — это сочетание элегантности и практичности. Его дизайн отражает дух европейской классики, но при этом остаётся актуальным и современным, что делает его идеальным выбором для самых разных помещений.Прострочка вдоль спинки придаёт креслу Сиена изысканный и аккуратный вид, напоминающий традиционную итальянскую мебель.Благородные оттенки велюра дают возможность подобрать кресло под любой современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота955 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки8.55 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Стул Jalli - обивка в цвете 02 Светло-бежевый02 Светло-бежевый
Стул Jalli - обивка в цвете 03 Бежевый03 Бежевый
Стул Jalli - обивка в цвете 06 Коричневый06 Коричневый
Стул Jalli - обивка в цвете 18 Серый18 Серый
Стул Jalli - обивка в цвете 20 Черный20 Черный
Стул Jalli
Стул Jalli
6 590
