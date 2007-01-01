Характеристики товара
Описание
Стул Jalli — это сочетание элегантности и практичности. Его дизайн отражает дух европейской классики, но при этом остаётся актуальным и современным, что делает его идеальным выбором для самых разных помещений.Прострочка вдоль спинки придаёт креслу Сиена изысканный и аккуратный вид, напоминающий традиционную итальянскую мебель.Благородные оттенки велюра дают возможность подобрать кресло под любой современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина570 мм
- Высота955 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Вес упаковки8.55 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет