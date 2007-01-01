Характеристики товара
Описание
Стильный и эргономичный дизайн делает стулья Kongsberg отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.
Прямое прямоугольное сиденье Kongsberg обеспечивает оптимальную посадку, а слегка изогнутая спинка с вертикальной стеганой текстурой поддерживает спину, сохраняя ощущение комфорта даже при длительном сидении.
Изящные, сужающиеся к низу ножки придают стулу легкость и визуальную привлекательность, гармонично вписываясь в любой современный интерьер.
Kongsberg сочетает в себе стиль и надежность, что делает его отличным выбором для дома и бизнеса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина620 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес5,9 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал ножекдерево
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет