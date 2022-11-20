Товар в корзине. Перейти

Стул Пенелопа мятный

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит
Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит
Следующий Стул Ковель дуб, тон светлое масло
Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит

Характеристики товара

Описание

Мягкий двухцветный кухонный стул с обивкой из велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам, красиво украшенным золотом. Спинка состоит из двух элементов, внутренняя часть с вертикальной строчкой.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 74*60*63
Вес брутто: 20
Объем: 0,28

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветголубой, синий
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки740 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Вес упаковки20 кг

Похожие товары

Стул Ковель дуб, тон светлое маслоНастоящее фото товара Стул Ковель дуб, тон светлое масло, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена
9

Стул Ковель дуб, тон светлое масло

Стул Норман велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Норман велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 49036
6 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Норман велюр пыльно-голубой

В наличии 10 шт.
Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножки

Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки

В наличии 66 шт.
Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки

В наличии 100 шт.
Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки

В наличии 72 шт.
Стол Инвернесс, 180x100 смНастоящее фото товара Стол Инвернесс, 180x100 см, произведённого компанией ChiedoCover
от351 990
Оптовая цена
13

Стол Инвернесс, 180x100 см

Стол Инвернесс, 200 x100 смНастоящее фото товара Стол Инвернесс, 200 x100 см, произведённого компанией ChiedoCover
от369 990
Оптовая цена
7

Стол Инвернесс, 200 x100 см

Настоящее фото товара Стол Инвернесс, раздвижной, 200x100 см, произведённого компанией ChiedoCover
от425 990
Оптовая цена
8

Стол Инвернесс, раздвижной, 200x100 см

Стул с подлокотниками Саймон велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Саймон велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽Оптовая цена
13

Стул с подлокотниками Саймон велюр бежевый

В наличии 23 шт.

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
Смотреть полный каталог обивок

Другие товары из раздела

Стул с подлокотниками Саймон велюр золотистыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Саймон велюр золотистый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽Оптовая цена
13

Стул с подлокотниками Саймон велюр золотистый

В наличии 12 шт.
Стул с подлокотниками Саймон велюр капучиноНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Саймон велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽Оптовая цена
11

Стул с подлокотниками Саймон велюр капучино

В наличии 2 шт.
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 33 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 50 шт.

С этим товаром покупают

Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0904
5 290 ₽
121Хит

Стул Кьявари Золото, деревянный

Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49031
3 590 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.