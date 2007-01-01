Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Julius, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Julius, зеленый
11 оценок
10 990
Стул Julius, зеленый - фото 1Стул Julius, зеленый - фото 2Стул Julius, зеленый - фото 3Стул Julius, зеленый - фото 4Стул Julius, зеленый - фото 5

Стул Julius, зеленый

Артикул: CH-079-905
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Характеристики товара

Описание

Сдержанная элегантность в современном исполнении

Серый Julius — это универсальное решение для интерьеров в стиле минимализм, лофт или сканди. Обивка из шенилла отличается приятной текстурой и износостойкостью, что делает стул не только красивым, но и практичным в повседневной эксплуатации.

Комфорт для каждого дня

Благодаря габаритам 75×61×58 см и грамотно рассчитанному углу наклона спинки, сидеть на Julius удобно даже в течение долгого времени. Подлокотники создают дополнительную поддержку, а высокая спинка фиксирует спину в анатомически правильном положении.

Металлическая надёжность

Каркас и ножки из чёрного металла придают конструкции визуальную лёгкость и устойчивость. Максимальная нагрузка до 120 кг делает стул прочным и долговечным решением для дома или коммерческого использования.

Идеален для любой обстановки

Сдержанный серый оттенок делает стул универсальным: он будет гармонично смотреться как на уютной кухне, так и в современном кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес6.9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки15.60 кг
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

