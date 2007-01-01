Характеристики товара
Описание
Сдержанная элегантность в современном исполнении
Серый Julius — это универсальное решение для интерьеров в стиле минимализм, лофт или сканди. Обивка из шенилла отличается приятной текстурой и износостойкостью, что делает стул не только красивым, но и практичным в повседневной эксплуатации.
Комфорт для каждого дня
Благодаря габаритам 75×61×58 см и грамотно рассчитанному углу наклона спинки, сидеть на Julius удобно даже в течение долгого времени. Подлокотники создают дополнительную поддержку, а высокая спинка фиксирует спину в анатомически правильном положении.
Металлическая надёжность
Каркас и ножки из чёрного металла придают конструкции визуальную лёгкость и устойчивость. Максимальная нагрузка до 120 кг делает стул прочным и долговечным решением для дома или коммерческого использования.
Идеален для любой обстановки
Сдержанный серый оттенок делает стул универсальным: он будет гармонично смотреться как на уютной кухне, так и в современном кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина580 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес6.9 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Вес упаковки15.60 кг
- Объём упаковки0.31 м3
- Изделия стопируютсяНет