Характеристики товара
Описание
Стул Касаденика сочетает строгую геометрию и уютный текстиль, создавая гармоничный современный образ. Мягкая обивка из серого велюра на передней части придаёт модели благородный и спокойный оттенок, подчёркивая лаконичность вертикальной простёжки и визуально вытягивая силуэт спинки. Изюминкой модели становится спинка, украшенная гобеленовой тканью с рисунком лошадок — эффектный и необычный акцент, который придаёт стулу характер и индивидуальность. Удобное сиденье и высокая спинка обеспечивают комфорт даже при длительном использовании, а прочные металлические ножки в чёрном цвете выдерживают нагрузку до 120 кг, гарантируя надёжность и устойчивость. Стул Касаденика отлично подойдёт для кухни, столовой или гостиной в современном, эклектичном или скандинавском стиле. Его сдержанная цветовая палитра и яркий дизайнерский штрих на спинке позволят легко вписать его в интерьер, сделав пространство стильным и уютным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина480 мм
- Высота980 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота посадочного места 490 мм
- Вес7.3 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки520 мм
- Вес упаковки14.80 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Габариты упаковки для логистики520
- Изделия стопируютсяНет