Настоящее фото товара Стул Chilly рогожка Lumos серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Chilly рогожка Lumos серый
7 оценок
4 490
Стул Chilly рогожка Lumos серый - фото 1Стул Chilly рогожка Lumos серый - фото 2Стул Chilly рогожка Lumos серый - фото 3Стул Chilly рогожка Lumos серый - фото 4

Стул Chilly рогожка Lumos серый

Артикул: CH-080-715
7 оценок
Основные характеристики
  Ширина450 мм
  Глубина560 мм
  Высота860 мм
  Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул Chilly рогожка Lumos без подлокотников на металлических ножках плоской формы. Мягкая обивка выполнена из рогожки прочного и износостойкого материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена геометричной строчкой. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны. Максимальная нагрузка - 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  Ширина450 мм
  Глубина560 мм
  Высота860 мм
  Ширина сиденья450 мм
  Глубина сиденья420 мм
  Высота до сиденья470 мм
  Высота посадочного места 470 мм
  Вес4.3 кг
  Материал сиденьярогожка
  Материал каркасаметалл
  Допустимая нагрузка150
  Цветсерый
  Обивкарогожка

Параметры упаковки

  Количество изделий в упаковке4 шт
  Ширина упаковки650 мм
  Высота упаковки490 мм
  Вес упаковки19 кг
  Объём упаковки0.24 м3
  Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

