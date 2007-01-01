Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Yona пластиковый с подлокотниками коричневый
Стул Yona пластиковый с подлокотниками коричневый
15 оценок
4 490
Стул Yona пластиковый с подлокотниками коричневый - фото 1Стул Yona пластиковый с подлокотниками коричневый - фото 2Стул Yona пластиковый с подлокотниками коричневый - фото 3Стул Yona пластиковый с подлокотниками коричневый - фото 4
Стул Yona пластиковый с подлокотниками коричневый

Артикул: CH-080-523
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Yona с подлокотниками — это удачное сочетание современного минимализма и винтажного шика. Характерный плетёный узор сиденья и спинки в бежевом оттенке отсылает к традиционным ротанговым стульям, но выполнен полностью из прочного пластика. Коричневый каркас подчёркивает тёплую, натуральную эстетику, делая стул уютным акцентом в любом интерьере. Подлокотники обеспечивают дополнительную поддержку и расслабленное положение рук, повышая комфорт при длительном сидении. Изогнутая форма спинки и сиденья подстраивается под тело, делая посадку удобной и естественной. Стул изготовлен из качественного пластика, который отличается прочностью, устойчивостью к влаге и простотой в уходе. Лёгкий вес делает его мобильным и удобным в использовании как дома, так и на открытом воздухе. Максимальная нагрузка до 120 кг подтверждает его надёжность. Yona с подлокотниками можно стопировать — стулья компактно складываются друг в друга. Это упрощает их хранение и транспортировку, особенно важно для кейтеринга, ресторанов, банкетных залов и мероприятий с большим количеством гостей. Стул идеально подойдёт для дома, кухни, сада и террасы, а также для кафе, учебных заведений, конференц-залов, выставок и форумов. Он одинаково уместен в уютной домашней обстановке и в профессиональной сфере, где ценятся стиль, удобство и функциональность. Стул Yona с подлокотниками — это элегантное решение для тех, кто ценит комфорт, долговечность и тёплый, гостеприимный стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес4.9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Вес упаковки6.40 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Габариты упаковки для логистики840
  • Изделия стопируютсяНет
